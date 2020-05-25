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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:37
https://ria.ru/20200525/1571946850.html
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 256
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 256

12:37 25.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Еще шесть пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии за минувшие сутки, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 256, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 250 из которых стали летальными.
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Скорость распространения нового коронавируса
"За последние 24 часа зарегистрировано шесть новых случаев смерти из-за COVID-19, в том числе умер и один медицинский работник. Всего на сегодняшний день подтверждено 1497 случаев заражения в медицинской системе, в том числе у 352 врачей, 578 медицинских ассистентов, 78 фельдшеров, 20 фармацевтов и 469 санитаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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