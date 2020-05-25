В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 256

"За последние 24 часа зарегистрировано шесть новых случаев смерти из-за COVID-19, в том числе умер и один медицинский работник. Всего на сегодняшний день подтверждено 1497 случаев заражения в медицинской системе, в том числе у 352 врачей, 578 медицинских ассистентов, 78 фельдшеров, 20 фармацевтов и 469 санитаров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.