Врио главы Севастополя возмутили водители маршруток без масок

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал водителей городских маршруток, игнорирующих требование носить маску.
"Масочный режим. Сегодня шел на работу, остановился на остановке, посмотрел три автобуса, масок на водителях нет. Сделайте такую систему, чтобы не снимали маски. Понимаю, что неудобно. Я тоже не в восторге вести заседание правительства и прочие мероприятия целыми днями в маске. От водителей зависит безопасность людей, потому что они находятся в транспортном средстве постоянно", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
Он поручил провести внеочередную проверку транспортных предприятий на предмет наличия масок и соблюдения эпидемиологических требований.
"Ситуация в городе не меняется, все равно заболевшие есть… Премий лишайте, много инструментов изобретено в управленческой практике", - подчеркнул руководитель.
По последним данным, в Севастополе выявлено 155 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 114 человек, умерли двое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.