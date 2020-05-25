Врио главы Севастополя возмутили водители маршруток без масок

"Масочный режим. Сегодня шел на работу, остановился на остановке, посмотрел три автобуса, масок на водителях нет. Сделайте такую систему, чтобы не снимали маски. Понимаю, что неудобно. Я тоже не в восторге вести заседание правительства и прочие мероприятия целыми днями в маске. От водителей зависит безопасность людей, потому что они находятся в транспортном средстве постоянно", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.