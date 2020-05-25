В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава Глава МВД Бельгии Петер де Крем исключил возврат к мерам строгой изоляции в случае повторения вспышки коронавируса в стране.

"Мы не хотим этого, но никогда не знаешь, что произойдет. Если нам придется столкнуться со второй волной, у нас будет другой сценарий. Это будет тестирование и мониторинг. Но возвращения к строгим ограничительным мерам, применявшимся при первой вспышке, больше не будет", - пообещал министр в эфире фламандского телеканала VTM.

При этом бельгийские вирусологи предлагают же быть аккуратными в прогнозировании действий на случай второй волны. По словам межфедерального представителя штаба по борьбе с коронавируосм Ива Ван Лэтема, исключить возврат к изоляции все же пока нельзя.

"В условиях пандемии и отсутствия вакцины (а нам ее не стоит ожидать раньше осени или зимы) есть только два способа защиты: выявление и отслеживание случаев заражения и, если этого недостаточно, - изоляция. Это может быть более гибкая и целевая изоляция, к примеру, определенных возрастных групп или групп риска или каких-либо отдельных регионов и областей. Или же, как крайняя мера, тотальная изоляция, которая применялась при первой вспышке", - сказал Латэм в беседе с бельгийским информационным ресурсом RTLInfo.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, а в общественном транспорте ношение масок является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа заражений и смертей.