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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:35
https://ria.ru/20200525/1571946706.html
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:35 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава МВД Бельгии Петер де Крем исключил возврат к мерам строгой изоляции в случае повторения вспышки коронавируса в стране.
"Мы не хотим этого, но никогда не знаешь, что произойдет. Если нам придется столкнуться со второй волной, у нас будет другой сценарий. Это будет тестирование и мониторинг. Но возвращения к строгим ограничительным мерам, применявшимся при первой вспышке, больше не будет", - пообещал министр в эфире фламандского телеканала VTM.
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При этом бельгийские вирусологи предлагают же быть аккуратными в прогнозировании действий на случай второй волны. По словам межфедерального представителя штаба по борьбе с коронавируосм Ива Ван Лэтема, исключить возврат к изоляции все же пока нельзя.
"В условиях пандемии и отсутствия вакцины (а нам ее не стоит ожидать раньше осени или зимы) есть только два способа защиты: выявление и отслеживание случаев заражения и, если этого недостаточно, - изоляция. Это может быть более гибкая и целевая изоляция, к примеру, определенных возрастных групп или групп риска или каких-либо отдельных регионов и областей. Или же, как крайняя мера, тотальная изоляция, которая применялась при первой вспышке", - сказал Латэм в беседе с бельгийским информационным ресурсом RTLInfo.
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С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, а в общественном транспорте ношение масок является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа заражений и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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