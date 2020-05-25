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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-25T12:35
https://ria.ru/20200525/1571946679.html
Дороги и тротуары отремонтируют в Ельце Липецкой области
https://cdn24.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:239:1600:1139_1036x0_80_0_0_2460adae34be6d84d4688fd3eb39d464.jpg
РИА Новости

Дороги и тротуары отремонтируют в Ельце Липецкой области

12:35 25.05.2020
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CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Дороги и тротуары отремонтируют до конца августа этого года в Ельце Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Стоимость работ составит 145 миллионов рублей, финансирование осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Перед дорожниками стоит задача обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций, которое  предусматривает ремонт сплошного покрытия и капитальный ремонт городских автодорог.
Работы должны завершиться в конце августа.
"Ремонт дорог – это не только решение социальных проблем в регионе, но и экономических. Очень важно обеспечить людям комфортные условия для проживание и работы во всех городах и селах области", - сказал Артамонов.
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