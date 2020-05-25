Дороги и тротуары отремонтируют в Ельце Липецкой области

ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Дороги и тротуары отремонтируют до конца августа этого года в Ельце Липецкой области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Стоимость работ составит 145 миллионов рублей, финансирование осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Перед дорожниками стоит задача обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций, которое предусматривает ремонт сплошного покрытия и капитальный ремонт городских автодорог.
Работы должны завершиться в конце августа.
"Ремонт дорог – это не только решение социальных проблем в регионе, но и экономических. Очень важно обеспечить людям комфортные условия для проживание и работы во всех городах и селах области", - сказал Артамонов.