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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:42
https://ria.ru/20200525/1571946651.html
В Севастополе хотят ввести для въезжающих тестирование на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569534136_0:227:2990:1909_1036x0_80_0_0_437d47d58384b7cb54c69eca35a1d881.jpg
РИА Новости

В Севастополе хотят ввести для въезжающих тестирование на коронавирус

12:36 25.05.2020 (обновлено: 12:42 25.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБлокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Севастополь намерен с 1 июня ввести на пунктах пропуска массовое тестирование въезжающих на коронавирус, результат придется ждать на самоизоляции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
"У нас должно быть четкое техническое понимание, сможем ли мы с 1 июня перейти на полное тестирование на въезде всех въезжающих в город или возвращающихся с других регионов, то, что сейчас у нас в работе через режим обсервации. Нам необходимо массовое тестирование и нахождение по месту либо размещения, либо жительства до получения результатов тестов, после чего можно выходить в город", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
22 мая, 19:59Распространение нового коронавируса
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По его словам, забор проб планируется проводить на пунктах въезда в город.
"Пока есть намерение к 1 июня перейти на такую систему вместо обязательной обсервации для возвращающихся севастопольцев и тех, кто въезжает в город по рабочим причинам, не туристическим", - сказал Развожаев.
По его словам, сроки и порядок приема туристов и варианты открытия курортно-туристической сферы будут проработаны отдельно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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