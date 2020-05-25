В Севастополе хотят ввести для въезжающих тестирование на коронавирус

"У нас должно быть четкое техническое понимание, сможем ли мы с 1 июня перейти на полное тестирование на въезде всех въезжающих в город или возвращающихся с других регионов, то, что сейчас у нас в работе через режим обсервации. Нам необходимо массовое тестирование и нахождение по месту либо размещения, либо жительства до получения результатов тестов, после чего можно выходить в город", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.