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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-25T12:34
https://ria.ru/20200525/1571946513.html
Москва в пять раз снизила ставку аренды земли для фармкомпании
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580881_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_70ac4cd9381f83e52f9f360a4ad20f6a.jpg
РИА Новости

Москва в пять раз снизила ставку аренды земли для фармкомпании

12:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобили в Москве
Автомобили в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва в пять раз снизила ставку аренды земли для производителя инновационных фармацевтических средств "МНПК Биотики", подтвердившего свой статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что льготная арендная ставка распространяется на земельный участок площадью 0,15 гектара и составляет теперь 0,3% от его кадастровой стоимости. Также компании предоставлены льготы по налогам на прибыль и имущество.
“Если раньше арендатор платил за аренду земли более 384 тысяч рублей в год, то теперь годовая аренда участка с учетом льготы составляет 76,8 тысяч рублей. Льготная ставка аренды предоставлена на 10 лет, и предприятию достаточно раз в год подтверждать свой статус в специальной городской комиссии", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что с 2016 года московские технопарки, технополисы и промышленные комплексы могут получить пониженную ставку годовой арендной платы на землю от 0,01% до 0,3%. Предприятия не просто получают льготы от города, но и берут на себя обязательства вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие.
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“Согласно статистическим данным, 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает прирост 3,1 рубля уплаченных региональных налогов. Инвестиции действующих промкомплексов Москвы за 5 лет составили более 34 миллиардов рублей, на них было создано более 56 тысяч рабочих мест", - подчеркнул руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Промышленные комплексы могут получить льготную ставку по аренде через портал mos.ru, обратившись за государственной услугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, находящегося в городе Москве". Для этого необходимо оставить электронную заявку в личном кабинете. Как только информация о присвоении или продлении статуса технопарка будет подтверждена, арендатор может заключить допсоглашение о применении льготной ставки на 10 лет при условии подтверждения статуса.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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