Москва в пять раз снизила ставку аренды земли для фармкомпании

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва в пять раз снизила ставку аренды земли для производителя инновационных фармацевтических средств "МНПК Биотики", подтвердившего свой статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Отмечается, что льготная арендная ставка распространяется на земельный участок площадью 0,15 гектара и составляет теперь 0,3% от его кадастровой стоимости. Также компании предоставлены льготы по налогам на прибыль и имущество.

“Если раньше арендатор платил за аренду земли более 384 тысяч рублей в год, то теперь годовая аренда участка с учетом льготы составляет 76,8 тысяч рублей. Льготная ставка аренды предоставлена на 10 лет, и предприятию достаточно раз в год подтверждать свой статус в специальной городской комиссии", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В пресс-службе ДИПП напомнили, что с 2016 года московские технопарки, технополисы и промышленные комплексы могут получить пониженную ставку годовой арендной платы на землю от 0,01% до 0,3%. Предприятия не просто получают льготы от города, но и берут на себя обязательства вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие.

“Согласно статистическим данным, 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает прирост 3,1 рубля уплаченных региональных налогов. Инвестиции действующих промкомплексов Москвы за 5 лет составили более 34 миллиардов рублей, на них было создано более 56 тысяч рабочих мест", - подчеркнул руководитель ДИПП Александр Прохоров , которого цитирует пресс-служба.