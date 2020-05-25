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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:34
https://ria.ru/20200525/1571946486.html
Число медиков с COVID-19 в Пермском крае достигло 211
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848604_0:281:3124:2038_1036x0_80_0_0_a0b8a1357e506e264cb13dd5c2871390.jpg
РИА Новости

Число медиков с COVID-19 в Пермском крае достигло 211

12:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 211 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у семи сотрудников больниц, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном минздраве.
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у семи медицинских работников. Всего COVID-19 был выявлен у 211 медиков в регионе. По состоянию на 24 мая, 82 медработника уже вылечились", — рассказали в ведомстве.
По данным минздрава, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, около половины всех заразившихся — в возрасте от 15 до 45 лет (633 человека), выздоровели 692 человека, 46 скончались. Дома на карантине остаются более 2,2 тысячи жителей Пермского края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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