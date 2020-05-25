Число медиков с COVID-19 в Пермском крае достигло 211

ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 211 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у семи сотрудников больниц, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном минздраве.
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у семи медицинских работников. Всего COVID-19 был выявлен у 211 медиков в регионе. По состоянию на 24 мая, 82 медработника уже вылечились", — рассказали в ведомстве.
По данным минздрава, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, около половины всех заразившихся — в возрасте от 15 до 45 лет (633 человека), выздоровели 692 человека, 46 скончались. Дома на карантине остаются более 2,2 тысячи жителей Пермского края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.