Число медиков с COVID-19 в Пермском крае достигло 211

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у семи медицинских работников. Всего COVID-19 был выявлен у 211 медиков в регионе. По состоянию на 24 мая, 82 медработника уже вылечились", — рассказали в ведомстве.

По данным минздрава, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, около половины всех заразившихся — в возрасте от 15 до 45 лет (633 человека), выздоровели 692 человека, 46 скончались. Дома на карантине остаются более 2,2 тысячи жителей Пермского края.