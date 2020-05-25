В Польше впервые с марта не умер ни один пациент с COVID-19 за сутки

ВАРШАВА, 25 мая - РИА Новости. В Польше впервые с конца марта не зафиксировали ни одного случая смерти пациента с коронавирусом в течение суток, сообщает минздрав республики.

"В течении последних суток не имеется ни одного сообщения о смерти в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в Польше скончались 996 человек с коронавирусом. Случаи смерти фиксировались ежедневно с 28 марта.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 21 440.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2 268 человек, 78 259 находятся на карантине, 9 276 выздоровели.