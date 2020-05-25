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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:34
https://ria.ru/20200525/1571946427.html
В Польше впервые с марта не умер ни один пациент с COVID-19 за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше впервые с марта не умер ни один пациент с COVID-19 за сутки

12:34 25.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 25 мая - РИА Новости. В Польше впервые с конца марта не зафиксировали ни одного случая смерти пациента с коронавирусом в течение суток, сообщает минздрав республики.
"В течении последних суток не имеется ни одного сообщения о смерти в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии в Польше скончались 996 человек с коронавирусом. Случаи смерти фиксировались ежедневно с 28 марта.
Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 21 440.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2 268 человек, 78 259 находятся на карантине, 9 276 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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