Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Житель Вологодской области приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство полуторагодовалой дочери, сообщается на сайте СК РФ.
В январе сообщалось, что в машине у проходной хлебозавода в Вологде было обнаружено тело ребенка с кровоподтеками и ссадинами, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Как установило следствие, умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья. Мужчина был задержан по подозрению в причинении дочери смертельных травм. По версии следствия, 11 января мужчина, будучи пьяным, ударил ребенка по голове, после чего ушел из дома. После того, как жена сообщила ему о смерти дочери, он забрал ее тело для того, чтобы отвезти в Вологду якобы для проведения экспертизы.
"Он признан виновным в совершении преступления... "убийство малолетнего ребенка"... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.