Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери

"Он признан виновным в совершении преступления... "убийство малолетнего ребенка"... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.