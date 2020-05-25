Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T12:43
https://ria.ru/20200525/1571946104.html
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
https://cdn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1036x0_80_0_0_56c48dddb391c2399ece18a6b8e78267.jpg
РИА Новости

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

12:30 25.05.2020 (обновлено: 12:43 25.05.2020)
10761
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. 235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд на два месяца арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.
Санкция этой статьи предполагает до десяти лет лишения свободы и другие виды наказания.
В соответствии с базой суда арест был произведен 20 мая, однако журналисты узнали об этом в понедельник.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 мая, 06:14
В Красноярске в суд передали дело о мошенничестве с подарками ветеранам
По данным газеты "Коммерсант", в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров, другой оргтехники и расходных материалов более чем на 1,5 миллиарда рублей. При этом некоторые цены на технику были завышены на 30% по контрактам, поставщиком по которым значился знакомый Ширенова, гендиректор ООО "Парамитек" Алексей Чернецких.
Следствие считает, что хищение было совершено обвиняемым в сговоре с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым, а причиненный их действиями ущерб оценивает в 48 миллионов рублей.
Газета также выяснила, что меры пресечения Третьякову и Чернецких судом не избирались.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Вчера, 10:39
Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС
2440011
Обсудить 3
Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)Происшествия
Рекомендуем
Место ДТП на блокпосту в Алматы
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Владимир Ефимов
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Эмблема на форме сотрудника полиции
Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Лаборатория
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Лента новостейМолния