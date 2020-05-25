Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. 235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника 235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд на два месяца арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.

Санкция этой статьи предполагает до десяти лет лишения свободы и другие виды наказания.

В соответствии с базой суда арест был произведен 20 мая, однако журналисты узнали об этом в понедельник.

По данным газеты "Коммерсант", в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров, другой оргтехники и расходных материалов более чем на 1,5 миллиарда рублей. При этом некоторые цены на технику были завышены на 30% по контрактам, поставщиком по которым значился знакомый Ширенова, гендиректор ООО "Парамитек" Алексей Чернецких.

Следствие считает, что хищение было совершено обвиняемым в сговоре с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым, а причиненный их действиями ущерб оценивает в 48 миллионов рублей.