В Липецкой области сформирован реестр пчеловодов

ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Реестр пчеловодов из 2 тысяч местных пасек сформирован в Липецкой области и размещен на сайте управления сельского хозяйства региона и представлен в Минсельхоз России для формирования единой общероссийской базы, сообщили РИА Новости в администрации региона.

Реестр составлен для эффективной работы по недопущению гибели пчел в условиях растущей фитосанитарной нагрузки при обработке сельскохозяйственных культур. Он позволит оперативно информировать пчеловодов о времени использования пестицидов и агрохимикатов на полях области.

Кроме этого в Липецкой области создано два кооператива, что способствует доступу пчеловодов к товарным рынкам, позволяет формировать крупные партии продукции, использовать существующие механизмы государственной поддержки.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил РИА Новости, что пчеловодство имеет важное хозяйственное значение для региона. Оно дает ряд ценных продуктов, находящих свое применение во многих отраслях промышленности.