RT на испанском начинает круглосуточное вещание на Кубе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Телеканал RT на испанском языке начинает круглосуточное вещание на Кубе.
"Двадцать первого мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana начала пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4. Как отмечается, с 00:00 понедельника, 25 мая, канал HD4 начинает круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском", - сообщается на сайте RT.
Добавляется, что, в свою очередь, на частоте HD3 будет осуществляться трансляция канала Tele Rebelde в рамках обычного графика вещания этого канала.
В 2018 году Минкомсвязь России и Кубинский институт радио и телевидения подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается расширения вещания RT на острове.
14 мая, 20:03"Военкоры". Телеканал RT запустил новый проект
По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обошёл по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).
На YouTube RT en Español лидирует среди информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR.