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2020-05-25T12:28
https://ria.ru/20200525/1571945925.html
RT на испанском начинает круглосуточное вещание на Кубе
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РИА Новости

RT на испанском начинает круглосуточное вещание на Кубе

12:28 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелеканал Russia Today
Телеканал Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Телеканал RT на испанском языке начинает круглосуточное вещание на Кубе.

"Двадцать первого мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana начала пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4. Как отмечается, с 00:00 понедельника, 25 мая, канал HD4 начинает круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском", - сообщается на сайте RT.

Добавляется, что, в свою очередь, на частоте HD3 будет осуществляться трансляция канала Tele Rebelde в рамках обычного графика вещания этого канала.
В 2018 году Минкомсвязь России и Кубинский институт радио и телевидения подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается расширения вещания RT на острове.
Логотип телеканала RT
14 мая, 20:03
"Военкоры". Телеканал RT запустил новый проект
По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обошёл по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).
На YouTube RT en Español лидирует среди информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR.
RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям. Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.
Куб с логотипом телеканала Russia Today
20 мая, 14:33
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Латинская АмерикаАргентинаYouTubeКубаОбщество
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