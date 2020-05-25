RT на испанском начинает круглосуточное вещание на Кубе

"Двадцать первого мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana начала пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4. Как отмечается, с 00:00 понедельника, 25 мая, канал HD4 начинает круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском", - сообщается на сайте RT.