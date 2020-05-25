Бразильские военные в отставке обвинили судей ВС в кризисе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа бразильских военных в отставке написала открытое письмо, в котором возложила вину за внутриполитический кризис в Группа бразильских военных в отставке написала открытое письмо, в котором возложила вину за внутриполитический кризис в Бразилии на судей Верховного суда, которые ведут расследование в отношении президента Жаира Болсонару , и предупредили, что продолжающееся противостояние различных ветвей власти при самом худшем развитии событий может привести к гражданской войне.

Несколько десятков отставных военных, выпускников 1971 года элитной Военной академии Агульяс-Неграс, в которой учился и президент страны Жаир Болсонару, опубликовали ранее открытое письмо с критикой действий Верховного суда. По их мнению, "у судей, хотя и не всех, не хватает доблести, достоинства, чести, патриотизма и чувства справедливости".

"Таким образом, они несут нестабильность и угрозу институционального кризиса с непредсказуемыми последствиями, который в худшем случае, кто знает, может обернуться гражданской войной", - говорится в письме, опубликованном изданием UOL.

Военные в отставке, среди которых есть несколько генералов, выразили недоумение "несправедливыми, бессмысленными и незаконными действиями" суда в отношении президента страны.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.

На опубликованном видео также запечатлена жесткая критика Болсонару в отношении губернаторов Сан-Паулу Рио-де-Жанейро , которые ввели карантин на подчиненных им территориях вопреки мнению президента. Болсонару использует грубые слова в их адрес и говорит, что чиновники создают "обстановку террора".

В связи с этим президент попытался защититься, сказав, что видео было секретным. "Ни один министр не несет ответственности за то, что было там сказано", - заявил он, добавив, что в любом случае ответственность ляжет на судью из-за решения опубликовать запись. Болсонару еще раз отметил, что обвинения в его адрес не доказаны, и резко высказался в отношении экс-министра Моро.