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2020-05-25T12:24
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Бразильские военные в отставке обвинили судей ВС в кризисе
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РИА Новости

Бразильские военные в отставке обвинили судей ВС в кризисе

12:24 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группа бразильских военных в отставке написала открытое письмо, в котором возложила вину за внутриполитический кризис в Бразилии на судей Верховного суда, которые ведут расследование в отношении президента Жаира Болсонару, и предупредили, что продолжающееся противостояние различных ветвей власти при самом худшем развитии событий может привести к гражданской войне.
Несколько десятков отставных военных, выпускников 1971 года элитной Военной академии Агульяс-Неграс, в которой учился и президент страны Жаир Болсонару, опубликовали ранее открытое письмо с критикой действий Верховного суда. По их мнению, "у судей, хотя и не всех, не хватает доблести, достоинства, чести, патриотизма и чувства справедливости".
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время акции протеста перед штаб-квартирой ВС Бразилии
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"Таким образом, они несут нестабильность и угрозу институционального кризиса с непредсказуемыми последствиями, который в худшем случае, кто знает, может обернуться гражданской войной", - говорится в письме, опубликованном изданием UOL.
Военные в отставке, среди которых есть несколько генералов, выразили недоумение "несправедливыми, бессмысленными и незаконными действиями" суда в отношении президента страны.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.
На опубликованном видео также запечатлена жесткая критика Болсонару в отношении губернаторов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые ввели карантин на подчиненных им территориях вопреки мнению президента. Болсонару использует грубые слова в их адрес и говорит, что чиновники создают "обстановку террора".
Президент Бразилии Жаир Болсонару
23 мая, 02:08
В Бразилии опубликовали видео в рамках расследования против Болсонару
В связи с этим президент попытался защититься, сказав, что видео было секретным. "Ни один министр не несет ответственности за то, что было там сказано", - заявил он, добавив, что в любом случае ответственность ляжет на судью из-за решения опубликовать запись. Болсонару еще раз отметил, что обвинения в его адрес не доказаны, и резко высказался в отношении экс-министра Моро.
Ранее министр юстиции Бразилии Сержиу Моро подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
23 мая, 05:21
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
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Жаир БолсонаруСан-Паулу (город)Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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