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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:23
https://ria.ru/20200525/1571945633.html
Во Владимирской области отменят карантин в одном из городов
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области отменят карантин в одном из городов

12:23 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Власти Владимирской области со вторника отменяют карантин в городе Кольчугино, введенный с 7 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
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"На основании анализа эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования, исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости в городе, с 26 мая в Кольчугино отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Помимо Кольчугино, ранее Сипягин ввел карантин в Петушинском районе и в поселках Мезиновский и Золотково.
Во Владимирской области зарегистрировано 2322 случая заболевания COVID-19, в Кольчугинском районе - 106. Всего в регионе скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 320 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПетушинский районКольчугинский районВладимирская областьОбщество
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