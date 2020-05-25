Во Владимирской области отменят карантин в одном из городов

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Власти Владимирской области со вторника отменяют карантин в городе Кольчугино, введенный с 7 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
"На основании анализа эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования, исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости в городе, с 26 мая в Кольчугино отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Помимо Кольчугино, ранее Сипягин ввел карантин в Петушинском районе и в поселках Мезиновский и Золотково.
Во Владимирской области зарегистрировано 2322 случая заболевания COVID-19, в Кольчугинском районе - 106. Всего в регионе скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 320 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.