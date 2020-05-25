Во Владимирской области отменят карантин в одном из городов

"На основании анализа эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования, исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости в городе, с 26 мая в Кольчугино отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.