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2020-05-25T13:17
https://ria.ru/20200525/1571945286.html
Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды
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РИА Новости

Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды

12:17 25.05.2020 (обновлено: 13:17 25.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Собственники контактного зоопарка во Владивостоке задолжали за аренду и бросили животных без еды в городском океанариуме, среди найденных зверей еноты, дикобразы, филин и попугаи, сообщает мэрия.
"Несколько дней без пищи и ухода – в таких условиях оказались обитатели контактного зоопарка, который располагался в здании городского океанариума на Батарейной, 4. Собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ООО "Планета", которой принадлежал контактный зоопарк в здании городского океанариума, за зиму накопил долг в 350 тысяч рублей за аренду. По данным мэрии, от всех предложений рассрочки арендаторы отказались и на прошлой неделе освободили помещения.
"Арендаторы съехали на минувшей неделе. Каково же было наше удивление, когда сотрудник во время обхода в минувшую пятницу обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения", – рассказал директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов, чьи слова приводятся в сообщении.
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Всего на попечении сотрудников океанариума сейчас находятся два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, им подобран рацион. Все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума. Они отмечают, что после длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, очевидно, что они находятся в стрессовом состоянии. Также на животных обнаружены паразиты. Специалисты будут заниматься реабилитацией зверей.
Руководство городского океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами, будет решаться судьба зверей. "Мы планируем оставить их себе, эти животные уже не смогут жить на воле, а здесь будут в безопасности и станут частью экспозиции. Но для этого предстоит решить ряд юридических вопросов. Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации – это имущество. И, конечно, мы будем заботиться о них столько, сколько нужно", – сказал Суворов.
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