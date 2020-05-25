Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Собственники контактного зоопарка во Собственники контактного зоопарка во Владивостоке задолжали за аренду и бросили животных без еды в городском океанариуме, среди найденных зверей еноты, дикобразы, филин и попугаи, сообщает мэрия.

"Несколько дней без пищи и ухода – в таких условиях оказались обитатели контактного зоопарка, который располагался в здании городского океанариума на Батарейной, 4. Собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Планета", которой принадлежал контактный зоопарк в здании городского океанариума, за зиму накопил долг в 350 тысяч рублей за аренду. По данным мэрии, от всех предложений рассрочки арендаторы отказались и на прошлой неделе освободили помещения.

"Арендаторы съехали на минувшей неделе. Каково же было наше удивление, когда сотрудник во время обхода в минувшую пятницу обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения", – рассказал директор океанариума и МУПВ "Лазо" Александр Суворов , чьи слова приводятся в сообщении.

Всего на попечении сотрудников океанариума сейчас находятся два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, им подобран рацион. Все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума. Они отмечают, что после длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, очевидно, что они находятся в стрессовом состоянии. Также на животных обнаружены паразиты. Специалисты будут заниматься реабилитацией зверей.