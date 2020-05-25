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2020-05-25T12:17
https://ria.ru/20200525/1571945258.html
Власти Севастополя возобновили автобусное сообщение с Крымом
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РИА Новости

Власти Севастополя возобновили автобусное сообщение с Крымом

12:17 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев
Временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Автобусные перевозки между Севастополем и населенными пунктами Крыма, приостановленные в конце марта из-за коронавируса, возобновились с понедельника, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
"У нас с сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо обеспечить контроль въезда с учетом режима повышенной готовности", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
В свою очередь, исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что пассажирское транспортное сообщение с регионами Республики Крым открыто не для путешествий и не для экскурсионных маршрутов.
"На пунктах контроля автобусы проверяются и люди, не имеющие правовых оснований для въезда, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться обратно на ту станцию вокзала, с которой они прибыли", - подчеркнул Краснокутский.
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