Власти Севастополя возобновили автобусное сообщение с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Автобусные перевозки между Автобусные перевозки между Севастополем и населенными пунктами Крыма, приостановленные в конце марта из-за коронавируса , возобновились с понедельника, сообщил врио главы города Михаил Развожаев

"У нас с сегодняшнего дня заработал автовокзал. Необходимо обеспечить контроль въезда с учетом режима повышенной готовности", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что пассажирское транспортное сообщение с регионами Республики Крым открыто не для путешествий и не для экскурсионных маршрутов.

"На пунктах контроля автобусы проверяются и люди, не имеющие правовых оснований для въезда, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться обратно на ту станцию вокзала, с которой они прибыли", - подчеркнул Краснокутский.