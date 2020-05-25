ПСБ запустил круглосуточный онлайн-сервис помощи "Антивирус"

"Мы разработали уникальный для банковской сферы онлайн сервис, который поможет принимать решения, касающиеся здоровья, работы, юридических прав, с опорой на мнение профессионалов. Важно, чтобы в сложной ситуации под рукой всегда был номер специалиста, с которым можно посоветоваться в любое время дня и ночи по разному спектру задач. За первую неделю пилотного тестирования нашим предложением воспользовалось более 300 человек", - сказала Бочарова.