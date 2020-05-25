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2020-05-25T12:15
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ПСБ запустил круглосуточный онлайн-сервис помощи "Антивирус"
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РИА Новости

ПСБ запустил круглосуточный онлайн-сервис помощи "Антивирус"

12:15 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комплексный продукт "Антивирус", включающий предоставление юридических и телемедицинских услуг, а также психологические консультации по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией разработал и запустил ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, пользователям доступна опция HR-сервиса: составление резюме, его размещение на площадках по поиску работы, мониторинг вакансий.
По словам директора дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алёны Бочаровой, в условиях пандемии коронавируса уровень тревоги людей за здоровье, финансовое благополучие, по поводу трудоустройства вырос, а возможность лично посетить нужного специалиста, получить грамотные консультации в условиях самоизоляции резко снизилась. 
"Мы разработали уникальный для банковской сферы онлайн сервис, который поможет принимать решения, касающиеся здоровья, работы, юридических прав, с опорой на мнение профессионалов. Важно, чтобы в сложной ситуации под рукой всегда был номер специалиста, с которым можно посоветоваться в любое время дня и ночи по разному спектру задач. За первую неделю пилотного тестирования нашим предложением воспользовалось более 300 человек", - сказала Бочарова.
Банк, отметила Бочарова, ожидает, что в первые месяцы после запуска сервиса консультации по важным вопросам смогут получить тысячи людей.
Пресс-служба уточняет, что в число партнеров банка по программе "Антивирус" вошли ведущие медицинские учреждения и юридические консультанты. 
Комплексный продукт можно оформить как дистанционно на сайте банка, так и в офисах ПСБ по всей стране.
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