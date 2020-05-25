В Киевской области со вторника ослабят карантин

По его словам, власти провели заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Рад сообщить вам ее решение. С завтрашнего дня, 26 мая, вторник, в Киевской области карантин будет смягчен", - сказал Володин.

Он отметил, что со вторника разрешат работу общественного транспорта, детских садов, гостиниц, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. "Отдельно отмечу, что это решение не окончательное. Киевская облгосадминистрация продолжает мониторить эпидемическую ситуацию ежедневно. В случае, если заболеваемость будет расти, карантин снова могут усилить. Это все напрямую зависит от нас с вами", - добавил Володин.