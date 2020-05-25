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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:19
https://ria.ru/20200525/1571945152.html
В Киевской области со вторника ослабят карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/149935/62/1499356290_0:141:2048:1293_1036x0_80_0_0_f541454e0d93458685523b1fb58768c1.jpg
РИА Новости

В Киевской области со вторника ослабят карантин

12:19 25.05.2020
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© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Карантин ослабят в Киевской области со вторника, разрешат работу городского, междугородного и областного транспорта, а также детских садов и гостиниц, сообщил в понедельник и.о. главы областной государственной администрации Василий Володин.
В пятницу на Украине стартовал второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Ранее Киевская обладминистрация сообщила, что карантин в Киевской области пока не будут смягчать, потому что количество выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.
Киев
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"Нестабильная эпидемическая ситуация помешала Киевской области смягчить условия карантина одновременно со столицей и другими регионами Украины... На сегодня в Киевской области такие показатели: инцидентность - 11,94 (случаев на 100 тысяч человек - ред.), загруженность коек - 19,3 (процентов - ред.), среднее количество ПЦР-тестов - 19,34 (на 100 тысяч человек - ред.). Цифры эти получили рано утром", - цитирует Володина агентство УНН.
По его словам, власти провели заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Рад сообщить вам ее решение. С завтрашнего дня, 26 мая, вторник, в Киевской области карантин будет смягчен", - сказал Володин.
Он отметил, что со вторника разрешат работу общественного транспорта, детских садов, гостиниц, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. "Отдельно отмечу, что это решение не окончательное. Киевская облгосадминистрация продолжает мониторить эпидемическую ситуацию ежедневно. В случае, если заболеваемость будет расти, карантин снова могут усилить. Это все напрямую зависит от нас с вами", - добавил Володин.
Как сообщал минздрав, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
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