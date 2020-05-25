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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:12
https://ria.ru/20200525/1571945026.html
В Псковской области оценили результаты от смягчения мер по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6992987450a51a26022e5557fc08a537.jpg
РИА Новости

В Псковской области оценили результаты от смягчения мер по коронавирусу

12:12 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Смягчение ограничений по коронавирусу в Псковской области привело к массовым прогулкам местных жителей в выходные дни, власти могут отказаться от этих послаблений, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Псковской области с 23 мая без временных ограничений разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми или членами семьи, которые живут вместе. При этом должна соблюдаться дистанция не менее 3 метров до остальных. Для граждан пожилого возраста сохраняется режим самоизоляции. Под запретом осталось и посещение лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок, стадионов, открытых спортивных площадок. Также нельзя пользоваться уличными спортивными тренажерами, игровыми площадками, беседками и скамейками.
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"Вопреки всем ограничениям, детские площадки, скамейки, уличный инвентарь активно использовались в эти выходные, и многие гуляли так, будто угроза миновала… Угроза никуда не ушла. Самый большой риск заразиться сегодня — это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми", - написал Ведерников на своей странице в Instagram, разместив фото массовых прогулок в регионе.
"Похоже, что придется полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль", - добавил губернатор.
Он не уточнил, каким образом будут реализованы эти ограничения, и планируют ли региональные власти вернуться к временному регламенту прогулок, которые ранее были разрешены родителям с детьми с 14.00 до 17.00 мск.
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На заседании областного оперштаба в минувшую пятницу Ведерников предупреждал, что при массовом выходе людей на улицы с нарушением масочного и перчаточного режимов в общественных местах послабления будут оперативно отменены.
Согласно данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 606 случае коронавируса против 590 случаев в воскресенье. Выздоровели 230 человек, девять – скончались. Еще по одному летальному случаю проводится эпидемиологическое расследование.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыПсковская областьОбщество
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