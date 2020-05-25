В Псковской области оценили результаты от смягчения мер по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Смягчение ограничений по Смягчение ограничений по коронавирусу Псковской области привело к массовым прогулкам местных жителей в выходные дни, власти могут отказаться от этих послаблений, сообщил губернатор Михаил Ведерников

В Псковской области с 23 мая без временных ограничений разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми или членами семьи, которые живут вместе. При этом должна соблюдаться дистанция не менее 3 метров до остальных. Для граждан пожилого возраста сохраняется режим самоизоляции. Под запретом осталось и посещение лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок, стадионов, открытых спортивных площадок. Также нельзя пользоваться уличными спортивными тренажерами, игровыми площадками, беседками и скамейками.

"Вопреки всем ограничениям, детские площадки, скамейки, уличный инвентарь активно использовались в эти выходные, и многие гуляли так, будто угроза миновала… Угроза никуда не ушла. Самый большой риск заразиться сегодня — это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми", - написал Ведерников на своей странице в Instagram, разместив фото массовых прогулок в регионе.

"Похоже, что придется полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль", - добавил губернатор.

Он не уточнил, каким образом будут реализованы эти ограничения, и планируют ли региональные власти вернуться к временному регламенту прогулок, которые ранее были разрешены родителям с детьми с 14.00 до 17.00 мск.

На заседании областного оперштаба в минувшую пятницу Ведерников предупреждал, что при массовом выходе людей на улицы с нарушением масочного и перчаточного режимов в общественных местах послабления будут оперативно отменены.

Согласно данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 606 случае коронавируса против 590 случаев в воскресенье. Выздоровели 230 человек, девять – скончались. Еще по одному летальному случаю проводится эпидемиологическое расследование.