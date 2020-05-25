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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:10
https://ria.ru/20200525/1571944970.html
В Коммунарке лечатся 155 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В Коммунарке лечатся 155 пациентов с коронавирусом

12:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 220 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 155 из них подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook, на лечении находятся 226 пациентов. При этом у 155 подтвержден коронавирус. На лечение  за минувшие сутки поступили 18 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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