В Коммунарке лечатся 155 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 220 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 155 из них подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook, на лечении находятся 226 пациентов. При этом у 155 подтвержден коронавирус. На лечение за минувшие сутки поступили 18 человек.
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