Число случаев COVID-19 в Брянской области превысило три тысячи

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 8,9 тысячи новых случаев заражения, в том числе 106 в Брянской области.

"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 3057 человек, на данный момент 1581 из них выздоровел", - говорится в сообщении.