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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:09
https://ria.ru/20200525/1571944838.html
Число случаев COVID-19 в Брянской области превысило три тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Брянской области превысило три тысячи

12:08 25.05.2020 (обновлено: 12:09 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЯНСК, 25 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Брянской области, превысило 3 тысячи, при этом более половины из них уже выздоровели, сообщает правительство региона.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 8,9 тысячи новых случаев заражения, в том числе 106 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 3057 человек, на данный момент 1581 из них выздоровел", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 1337 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 186 человек, в Дятьковском районе области число заболевших достигло 187. Скончались 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 37 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. В Брянской области до 31 мая сохраняется режим самоизоляции, причем с 12 мая введен масочно-перчаточный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗДятьковский районСельцоБрянская областьОбщество
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