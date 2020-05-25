Число случаев COVID-19 в Брянской области превысило три тысячи

БРЯНСК, 25 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Брянской области, превысило 3 тысячи, при этом более половины из них уже выздоровели, сообщает правительство региона.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 8,9 тысячи новых случаев заражения, в том числе 106 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 3057 человек, на данный момент 1581 из них выздоровел", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 1337 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 186 человек, в Дятьковском районе области число заболевших достигло 187. Скончались 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 37 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. В Брянской области до 31 мая сохраняется режим самоизоляции, причем с 12 мая введен масочно-перчаточный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.