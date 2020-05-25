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2020-05-25T14:28
https://ria.ru/20200525/1571944762.html
В СК рассказали о расследовании дела о стрельбе на юге Москвы
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РИА Новости

В СК рассказали о расследовании дела о стрельбе на юге Москвы

12:07 25.05.2020 (обновлено: 14:28 25.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Огнестрельное оружие нашли в ходе обысков у участников перестрелки на юге Москвы, допрошены более 15 человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главного управления СК Юлия Иванова.
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". Трех предполагаемых участников конфликта задержали.
СК завел дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство, совершенное группой лиц".
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Перестрелка на юге МосквыЮлия ИвановаМоскваПроисшествия
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