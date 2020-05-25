В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч

По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 591 новый случай заражения, общее количество достигло 11 582. За прошедшие сутки скончался всего один человек, выздоровели 22. Всего с начала пандемии вылечились 1095 человек, у которых ранее выявили COVID-19.