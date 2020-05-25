В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 11 тысяч, 219 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 591 новый случай заражения, общее количество достигло 11 582. За прошедшие сутки скончался всего один человек, выздоровели 22. Всего с начала пандемии вылечились 1095 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.