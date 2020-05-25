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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:04
https://ria.ru/20200525/1571944632.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч

12:04 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 11 тысяч, 219 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 591 новый случай заражения, общее количество достигло 11 582. За прошедшие сутки скончался всего один человек, выздоровели 22. Всего с начала пандемии вылечились 1095 человек, у которых ранее выявили COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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