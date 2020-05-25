Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые доказали высокую эффективность мытья рук для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы в журнале Wellcome Open Research.
Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании провели исследование с участием 1633 человек. Наличие у них COVID-19 определяли по мазкам из носовой полости.
Добровольцы указывали, какие меры они принимают для соблюдения гигиены рук. Так, часть участников исследования отметила, что моет руки с мылом пять раз в день или меньше, другая — шесть-десять раз в сутки, третья — свыше десяти раз в день.
Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что в группе, которая предпочитала умеренную частоту мытья рук, риск заражения коронавирусной инфекцией снижался на 36 процентов. При этом повышенная частота не демонстрировала более существенного снижения риска по сравнению с предыдущей группой.
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