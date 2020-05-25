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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:03
https://ria.ru/20200525/1571944444.html
Чехия в понедельник избавится от большинства ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569927419_0:4:3629:2045_1036x0_80_0_0_7a5b1c17bf4ce10ed46f71165cc7b5a0.jpg
РИА Новости

Чехия в понедельник избавится от большинства ограничений

12:03 25.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Прага, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. В рамках поэтапного выхода из карантинных мер, предпринятого правительством Чехии в связи с успешным преодолением пандемии коронавируса, в понедельник республика избавляется почти от всех последних ограничений и возвращается к нормальной жизни.

Маски как приветствие

Защитные маски для лица еще на некоторое время останутся главной приметой уходящего карантина, но их использование будет весьма ограниченным. Например, на улице человеку или компании родственников можно будет идти без масок, но при приближении встречных людей, находящихся ближе 2 метров, необходимо будет взаимно нацепить маску на нос и рот, а потом можно снова вернуть ее на подбородок. Это будет выглядеть как своего рода приветствие. Посигналили друг другу масками – и разошлись.
Масками также будет необходимо пользоваться в закрытых помещениях, например, в ресторанах, убирая их со рта лишь во время приема пищи или напитка, а также в общественном транспорте и магазинах.
Исключение, как и прежде, составляют дети до 2-х лет и люди с наличием аутизма. Теперь к ним добавляются воспитанники детских садов, а также учащиеся школ и студенты вузов, у которых, однако, сохраняется правило социальной дистанции в 1,5-2 метра.
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В ресторанах станет просторнее

Такой же дистанции при расположении столиков для гостей должны будут придерживаться рестораны, кафе, трактиры и бары, которые до сих пор имели право на открытие только террас.
После ухода каждого посетителя персонал заведения должен будет тщательно прочистить освобожденное место. При входе обязательно должно находиться дезинфекционное средство для посетителей, персонал постоянно должен использовать защитную маску для лица. Время работы всех заведений общепита – от 6 до 23 часов, позднее могут продаваться блюда и напитки на вынос.
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В гостиницах исчезнут "шведские столы"

Впервые широко распахнут свои двери гостиницы, пенсионы, кемпинги. Здесь посетители также столкнутся с ограничениями, связанными со строгими гигиеническими правилами. Например, временно исчезнут "шведские столы", вся еда, в том числе, в номер, будет подаваться только персоналом, не будет и знакомых кофемашин. Ограничивается по количеству людей и продолжительности занятий пребывание в фитнес-центрах и спа.
Власти Праги и ряда других чешских городов, чтобы завлечь к себе сограждан на время отсутствия зарубежных туристов, намерены распространять в гостиницах бесплатные ваучеры на посещение музеев, театров и других развлекательных учреждений. Чем большей ночей проведет гость в отеле, тем весомее будет его ваучер.
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Число пловцов в бассейне зависит от его размеров

Перед выходом непосредственно к бассейну будут размещены средства дезинфекции, в раздевалках посетители смогут пользоваться лишь каждым вторым гардеробом. До подхода к воде необходимо будет находиться в маске, которая снимается на время плавания и отдыха на лежаках, которые также будут находиться на социальной дистанции в 2 метра, исключение сделано для родственников.
В воде может одновременно находиться такое количество людей, чтобы на каждого приходилось не менее 5 квадратных метров для пловцов и 3 квадратных метров для тех, кто пришел в бассейн просто побултыхаться.
На спортплощадках могут одновременно находиться не более 300 человек, при этом между спортсменами и зрителями должно быть расстояние не менее 2 метров. Спортсмены во время тренировок или соревнований не должны пользоваться маской.
В зоопарках открываются внутренние вольеры с соблюдением тех же правил о социальной дистанции в 2 метра между посетителями и обязательного использования маски.
Также в понедельник открываются для посещения исторические грады, замки и сады, в частности, весьма популярные у туристов сады под Пражским градом. В этот же день впервые в этом году гостей примет сам Пражский град, причем, по словам главы канцелярии президента республики Вратислава Мынаржа, посетители теперь не будут подвергаться на входе обязательным сплошным проверкам, которые станут носить лишь выборочный характер. Например, если кто-то придет сюда с чересчур большим рюкзаком, то полицейский, по словам Мынаржа, может попросить на всякий случай открыть его.
С этого дня также разрешается проведение общественных акций с участием до 300 человек, с 8 июня их количество возрастет до 500 человек, а с 22 июня – до 1 тысячи человек. Сохранение этих сроков, а также их приближение или, наоборот, задержка, зависят от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране.
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Социальные заведения и больницы примут посетителей

Наконец-то впервые после почти трехмесячного перерыва родные и друзья смогут посетить своих близких, постоянно находящихся в силу болезни или возраста в социальных заведениях и больницах. С начала марта такие посещения были запрещены, чтобы в эти заведения кто-нибудь случайно не занес инфекцию, особенно губительную для людей пожилого возраста.

Посещение школ учащимися является добровольным

С понедельника учащиеся 1-8 классов могут добровольно принять участие в занятиях, при этом в одну группу могут входить не более 15 человек и ее состав до конца учебного года (конец июня) не меняется. Остальные учащиеся продолжат дистанционные занятия.
Рассадка учеников в классе будет по принципу "через одно место". Общение классов между собой сводится до минимума, занятия в дружинах, кружках и клубах после уроков отменяются, как и уроки физкультуры. Минздрав и минпросвещения рекомендуют учащимся пользоваться масками, но отдают соблюдение этой рекомендации на усмотрение учителям.
Старшеклассникам и студентам вузов было разрешено посещать занятия еще в начале мая.
По данным минздрава Чехии на утро понедельника, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в республике возросло на 65 человек, всего сейчас проходят лечение 2,55 тысячи человек, более 85% из них лечатся дома. Общее число заболевших, начиная с 1 марта, составляет 8,95 тысяч человек, из них 6,08 тысяч выздоровели, 315 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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