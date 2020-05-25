МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не намерен повторять за США программу освоения Луны, как в свое время СССР реагировал на американскую программу "Звездных войн", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, у России сейчас нет таких средств, чтобы повторять вслепую подобные программы.
"Мы должны быть очень прагматичны. У нас нет такого гигантского бюджета, в 10 раз превышающего наш бюджет, как у НАСА, и мы не можем себе позволять всякие "хотелки", как говорят у нас инженеры", - отметил он.
В то же время Рогозин отметил, что у России есть своя лунная программа, которую страна будет реализовывать.
В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет. НАСА на брифинге в США 15 мая пригласило Роскосмос присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.