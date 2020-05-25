"Роскосмос" не намерен повторять за США программу освоения Луны

"Мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".