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РИА Наука
2020-05-25T12:03
https://ria.ru/20200525/1571944402.html
"Роскосмос" не намерен повторять за США программу освоения Луны
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РИА Новости

"Роскосмос" не намерен повторять за США программу освоения Луны

12:02 25.05.2020 (обновлено: 12:03 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не намерен повторять за США программу освоения Луны, как в свое время СССР реагировал на американскую программу "Звездных войн", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, у России сейчас нет таких средств, чтобы повторять вслепую подобные программы.
"Мы должны быть очень прагматичны. У нас нет такого гигантского бюджета, в 10 раз превышающего наш бюджет, как у НАСА, и мы не можем себе позволять всякие "хотелки", как говорят у нас инженеры", - отметил он.
В то же время Рогозин отметил, что у России есть своя лунная программа, которую страна будет реализовывать.
В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет. НАСА на брифинге в США 15 мая пригласило Роскосмос присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАЕвросоюзДмитрий РогозинКанадаЯпонияСША
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