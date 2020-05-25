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2020-05-25T13:26
https://ria.ru/20200525/1571944377.html
Заммэра Москвы рассказал, какие сферы экономики не пострадали от COVID-19
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РИА Новости

Заммэра Москвы рассказал, какие сферы экономики не пострадали от COVID-19

12:03 25.05.2020 (обновлено: 13:26 25.05.2020)
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© mos.ruВиды на Москву
Виды на Москву
© mos.ru
Виды на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Все сферы экономики Москвы пострадали из-за ситуации с коронавирусом, за исключением электронной торговли и услуг, связанных с развлечением, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Так или иначе ограничения сказались на всех отраслях, поэтому говорить о том, что кто-то от этого выиграл, я бы не стал. Просто разная глубина тех потерь, которые компании понесли", - сказал Ефимов.
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По его словам, меньше пострадала промышленность и стройка.
"Исключением стали отдельные предприятия электронной торговли и услуг, связанных с развлечением и продажей контента – там как раз бурный рост с точки зрения объемов выручки. Если говорить про непродовольственную торговлю, в первые две недели мы увидели резкое снижение оборота, а сейчас фиксируем еженедельное увеличение объемов реализации, потому что выстраивается логистика и служба доставки", - добавил Ефимов.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
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