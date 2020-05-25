В Сирии число заразившихся коронавирусом достигло 106

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сирии превысило 100, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
По данным министерства, в Сирии были выявлены 20 новых зараженных, все новые заболевшие - сирийские граждане, вернувшихся из-за рубежа. Среди них 15 приехали из Кувейта, трое - из Судана и по одному - из России и ОАЭ. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 106, выздоровел 41 человек, скончались четыре.
Правительство Сирии из-за пандемии коронавируса ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.