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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T12:01
https://ria.ru/20200525/1571944331.html
В Сирии число заразившихся коронавирусом достигло 106
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Сирии число заразившихся коронавирусом достигло 106

12:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сирии превысило 100, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
По данным министерства, в Сирии были выявлены 20 новых зараженных, все новые заболевшие - сирийские граждане, вернувшихся из-за рубежа. Среди них 15 приехали из Кувейта, трое - из Судана и по одному - из России и ОАЭ. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 106, выздоровел 41 человек, скончались четыре.
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Скорость распространения нового коронавируса
Правительство Сирии из-за пандемии коронавируса ввело комендантский час, с 18.00 до 6.00 запрещено передвижение во всех населенных пунктах, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между провинциями и городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработал общественный транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКувейтСуданСирияВ мире
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