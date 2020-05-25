Более трехсот тысяч беженцев вернулись домой после перемирия в Идлибе

АНКАРА, 25 мая - РИА Новости. После достижения российско-турецкого соглашения о перемирии в сирийском Идлибе около 300 тысяч беженцев смогли вернуться домой, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Мы приложили все усилия, чтобы найти политическое решение в Идлибе. Хотя есть ряд незначительных нарушений, перемирие в целом соблюдается. В результате достигнутого перемирия около 300 тысяч сирийских братьев смогли благополучно вернуться домой ", - цитирует Акара агентство Anadolu.
По его словам, ВС Турции продолжают борьбу с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана в Сирии и на севере Ирака.
"С 1 января в результате антитеррористических операций там были нейтрализованы 1458 террористов", - добавил Акар.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
*Запрещенная в России террористическая организация