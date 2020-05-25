Более трехсот тысяч беженцев вернулись домой после перемирия в Идлибе

"С 1 января в результате антитеррористических операций там были нейтрализованы 1458 террористов", - добавил Акар.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.