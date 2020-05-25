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В Рязани пять человек пострадали в ДТП со скорой
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РИА Новости

В Рязани пять человек пострадали в ДТП со скорой

11:55 25.05.2020 (обновлено: 11:59 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. "Газель" не уступила дорогу автомобилю "скорой помощи" с мигалкой в Рязани, в результате чего автомобили столкнулись на перекрестке, пострадали водители и три пассажира "скорой помощи", сообщает УМВД по региону.
ДТП произошло в Рязани на улице Есенина в понедельник в 6.45 мск. По предварительным данным, водитель "Газели" двигался по улице Грибоедова со стороны площади Свободы в направлении Касимовского шоссе, на регулируемом перекрестке, завершая маневр на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи Fiat Ducato. Отмечается, что скорая проезжала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.
"В результате ДТП пострадали пять человек: водители автомобилей и трое пассажиров автомобиля Fiat Ducato – двое мужчин 48-и и 47-и лет и одна 36-летняя женщина", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств ДТП.
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