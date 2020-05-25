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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:54
https://ria.ru/20200525/1571943958.html
Президент Черногории заявил, что в стране победили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/152440/88/1524408862_0:241:2784:1807_1036x0_80_0_0_d9ca8b3028a17f59cda7c4c5df690474.jpg
РИА Новости

Президент Черногории заявил, что в стране победили коронавирус

11:54 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Черногория успешно победила коронавирус, в стране не осталось выявленных зараженных, заявил президент страны Мило Джуканович.
Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье, что впервые за 68 дней не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, выздоровели все проходившие лечение.
"Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", - написал Джуканович в Twitter.
По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
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