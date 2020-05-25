Президент Черногории заявил, что в стране победили коронавирус

БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Черногория успешно победила коронавирус, в стране не осталось выявленных зараженных, заявил президент страны Мило Джуканович.
Институт общественного здоровья Черногории сообщил в воскресенье, что впервые за 68 дней не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, выздоровели все проходившие лечение.
"Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", - написал Джуканович в Twitter.
По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.