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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T18:03
https://ria.ru/20200525/1571943878.html
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_b85a419bfffb2ffbf878d2fe6df1fbc0.jpg
РИА Новости

В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса

11:53 25.05.2020 (обновлено: 18:03 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.
"Надеемся, что массовая вакцинация начнется ... в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода - семь - восемь - девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
Клинические испытания вакцины длятся не менее 3-х лет. Массовая вакцинация населения без клинического испытания вакцины - это преступление!!!
25 мая, 13:15
МАМануил Айзиров
12602109
Дураки, это те кто на себе не хочет тестя проводить? Сделанной на скорую руку вакцины.
25 мая, 13:08
Мари Вапи
6811107
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