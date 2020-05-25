В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.
"Надеемся, что массовая вакцинация начнется ... в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода - семь - восемь - девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование", - сказал Гинцбург в эфире Первого канала.
Ранее в беседе с РИА Новости глава центра рассказал, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам, производство вакцины от коронавируса в России планируется начать к концу лета.
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