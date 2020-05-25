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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:52
https://ria.ru/20200525/1571943821.html
В Ингушетии умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер пациент с коронавирусом

11:52 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 42, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1778 случаев заражения коронавирусом, скончался 41 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки скончался один человек – мужчина 1959 года рождения, который имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего - 1823. Выздоровели 782 человека.
Всего в республике госпитализированы 537 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 287, 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4107 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 655 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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