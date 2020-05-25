В Ингушетии умер пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 42, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1778 случаев заражения коронавирусом, скончался 41 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки скончался один человек – мужчина 1959 года рождения, который имел сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего - 1823. Выздоровели 782 человека.

Всего в республике госпитализированы 537 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 287, 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4107 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 655 человек.