Директор Центра Гамалеи рассказал о первых испытаниях вакцины от COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. У всех сотрудников Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, работающих над вакциной от коронавируса и уже сделавших себе прививку, обнаружены протективные антитела.
"У нас не просто проверенные антитела, а у нас проверено наличие протективных антител. Вируснейтрализующие", — рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире Первого канала.
Ранее в разговоре с РИА Новости Гинцбург сообщил, что сотрудники Центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку. Он призвал не расценивать это как испытания, отметив, что самозащита была необходима для продолжения дальнейшей работы без рисков ухода на самоизоляцию.
Иммунитет при вакцинации этим препаратом будет вырабатываться в течение двух дней при повторной встрече организма с вирусом, уточнил руководитель Центра.
По его словам, при первой вакцинации у человека появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются "в большом количестве клетки памяти — одно из основных свойств вакцины".
"Когда провакцинированный <...> человек столкнется с коронавирусом — у него и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться не в течение двух недель, а в течение двух дней встанет на защиту нашего провакцинированного организма. <...> Здесь будут дни (а не недели, как обычно при использовании вакцин. — Прим. ред.) при повторной встрече организма с заражающим агентом с помощью этой технологии", — рассказал Гинцбург.
Массовая вакцинация россиян может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.