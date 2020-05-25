Директор Центра Гамалеи рассказал о первых испытаниях вакцины от COVID-19

По его словам, при первой вакцинации у человека появляется гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются "в большом количестве клетки памяти — одно из основных свойств вакцины".

"Когда провакцинированный <...> человек столкнется с коронавирусом — у него и гуморальный иммунитет, и клеточный иммунитет будет вырабатываться не в течение двух недель, а в течение двух дней встанет на защиту нашего провакцинированного организма. <...> Здесь будут дни (а не недели, как обычно при использовании вакцин. — Прим. ред.) при повторной встрече организма с заражающим агентом с помощью этой технологии", — рассказал Гинцбург.