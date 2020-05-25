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2020-05-25T12:09
https://ria.ru/20200525/1571943623.html
Названы цены на все модели iPhone 12
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РИА Новости

Названы цены на все модели iPhone 12

11:50 25.05.2020 (обновлено: 12:09 25.05.2020)
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© REUTERS / Eduardo MunozЛоготип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Портал Tom’s Guide опубликовал цены на новые модели iPhone.
Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями. Они также смогут работать в сетях 5G.
По данным издания, цены на "младшую" модель iPhone 12 будут варьироваться в диапазоне 649-749 долларов (46-54 тысячи рублей). За iPhone 12 Max покупателю придется выложить от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей), за модель 12 Pro — от тысячи до 1,3 тысячи долларов (70-92 тысячи рублей), а за "старший" Pro Max — до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).
Ранее своей информацией о возможных ценах на новые айфоны поделился журналист и блогер Джон Проссер. По его данным, самая дорогая модель серии обойдется будущему обладателю в 1,1 тысячи долларов (около 79 тысяч рублей).
Точная дата презентации смартфона пока не известна. Сообщалось, что компания Apple покажет iPhone 12 в сентябре, однако из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мероприятие и запуск телефонов в продажу могут отложить до октября.
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СмартфоныApple iPhoneAppleТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
При зп в 195 долларов долго копить придется(
25 мая, 11:53
Iv Tun
892306
А без айфона не прожить? Как же я так живу то? Без айфона? И вроде даже нет вреда здоровью, сыт, одет. Что то наверно делаю не так.
25 мая, 12:39
Константин Деткин
1060002
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