Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Никакого ухудшения криминогенной ситуации среди мигрантов в период пандемии в Никакого ухудшения криминогенной ситуации среди мигрантов в период пандемии в Москве нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", - сказал Ефимов.

По его словам, на сегодняшний момент в столице действует порядка 430 тысяч патентов для мигрантов. По указу президента, их срок был автоматически продлен на 3 месяца – с 15 марта по 15 июня, при этом новых патентов не выдается, а оплата по патентам, которые были предоставлены раньше, временно приостановлена.

"Более того, мы договорились с нашими строительными компаниями, что они обеспечивают всем своим сотрудниками необходимые условия для того, чтобы переждать время приостановки работ, и внимательно следим за тем, чтобы эта договоренность выполнялась. Если же брать сферу ЖКХ, то она работала и в марте, и апреле - и сейчас продолжает работать без каких-либо ограничений", - отметил Ефимов.

Что касается благоустройства, ограничения были введены раньше, чем стали формироваться команды, которые должны были заниматься этими сезонными работами, отметил заммэра.