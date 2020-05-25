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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:25
https://ria.ru/20200525/1571943406.html
Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе
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РИА Новости

Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе

11:48 25.05.2020 (обновлено: 13:25 25.05.2020)
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© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Никакого ухудшения криминогенной ситуации среди мигрантов в период пандемии в Москве нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. Мы внимательно следим за статистикой, которую нам дает ГУВД, и видим, что количество преступлений с участием иностранных граждан сокращается", - сказал Ефимов.
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По его словам, на сегодняшний момент в столице действует порядка 430 тысяч патентов для мигрантов. По указу президента, их срок был автоматически продлен на 3 месяца – с 15 марта по 15 июня, при этом новых патентов не выдается, а оплата по патентам, которые были предоставлены раньше, временно приостановлена.
"Более того, мы договорились с нашими строительными компаниями, что они обеспечивают всем своим сотрудниками необходимые условия для того, чтобы переждать время приостановки работ, и внимательно следим за тем, чтобы эта договоренность выполнялась. Если же брать сферу ЖКХ, то она работала и в марте, и апреле - и сейчас продолжает работать без каких-либо ограничений", - отметил Ефимов.
Что касается благоустройства, ограничения были введены раньше, чем стали формироваться команды, которые должны были заниматься этими сезонными работами, отметил заммэра.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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