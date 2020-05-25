В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1635

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1635, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1138 человек, 63 умерли.
За воскресенье в республике провели 2170 тестов на коронавирус, за все время – 269889.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.