СК заинтересовался вечеринкой во время самоизоляции в клубе Красноярска

Ранее в ряде местных СМИ появилось видео с танцующими людьми и диджеем. Участники вечеринки на видео сообщают, что им надоело сидеть на самоизоляции. Также СМИ писали, что организатором праздника якобы является менеджер сетевой компании, при этом сама женщина находится в другом городе. По этому факту начала проверку полиция. По ее данным, владелец заведения рассказал, что передал ключ знакомому для ремонта, однако тот воспользовался помещением по своему усмотрению.