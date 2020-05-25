СК заинтересовался вечеринкой во время самоизоляции в клубе Красноярска

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Красноярские следователи проводят проверку после сообщения в СМИ о закрытой вечеринке в одном из клубов города, сообщает ГСУСК региона.
Ранее в ряде местных СМИ появилось видео с танцующими людьми и диджеем. Участники вечеринки на видео сообщают, что им надоело сидеть на самоизоляции. Также СМИ писали, что организатором праздника якобы является менеджер сетевой компании, при этом сама женщина находится в другом городе. По этому факту начала проверку полиция. По ее данным, владелец заведения рассказал, что передал ключ знакомому для ремонта, однако тот воспользовался помещением по своему усмотрению.
"Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовали уголовно-процессуальную проверку по факту организации проведения в городе Красноярске в ночном клубе вечеринки в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)", - информирует региональный главк СК.
По данным ведомства, в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Красноярска режима самоизоляции.
Главное следственное управление предупреждает граждан, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность.
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