Правовой квиз и викторины ждут московских школьников 1 июня

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правовые квизы и викторины готовятся для московских школьников к Дню защиты детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Она отметила, что в период пандемии аппарат омбудсмена придумал несколько интересных проектов, в частности, с детским общественным советом при уполномоченном по правам ребенка.
"К первому июня ребята вместе с Юридическим колледжем проведут "Правовой КВИЗ" для школьников Москвы, который позволит ребятам лучше узнать о правах, гарантированных им Конституцией России и Конвенцией ООН о правах ребенка. Я вместе с ребятами приму участие во всероссийском флэшмобе, посвященном работе уполномоченных по правам ребенка и Детских общественных советов. Еще одну правовую викторину о правах детей мы готовим с каналом МосОбрТВ", - сообщила Ярославская.