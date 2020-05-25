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2020-05-25T14:21
https://ria.ru/20200525/1571942996.html
Правовой квиз и викторины ждут московских школьников 1 июня
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РИА Новости

Правовой квиз и викторины ждут московских школьников 1 июня

11:45 25.05.2020 (обновлено: 14:21 25.05.2020)
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© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правовые квизы и викторины готовятся для московских школьников к Дню защиты детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Она отметила, что в период пандемии аппарат омбудсмена придумал несколько интересных проектов, в частности, с детским общественным советом при уполномоченном по правам ребенка.
"К первому июня ребята вместе с Юридическим колледжем проведут "Правовой КВИЗ" для школьников Москвы, который позволит ребятам лучше узнать о правах, гарантированных им Конституцией России и Конвенцией ООН о правах ребенка. Я вместе с ребятами приму участие во всероссийском флэшмобе, посвященном работе уполномоченных по правам ребенка и Детских общественных советов. Еще одну правовую викторину о правах детей мы готовим с каналом МосОбрТВ", - сообщила Ярославская.
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Девушка за компьютером
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Ольга ЯрославскаяДень защиты детейМоскваООНОбщество
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