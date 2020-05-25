Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкая актриса и бывшая супермодель Хайди Клум в интервью The Sun раскрыла секрет своей молодости.
Клум призналась, что каждый день умывает лицо недорогим детским шампунем.
"Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное", — объяснила актриса.
Кроме этого, детский шампунь хорошо увлажняет кожу и не наносит вред глазам, добавила она.
Знаменитость отметила, что старается не использовать много косметики и обычно тратит на макияж не более 15 минут в день.