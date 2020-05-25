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2020-05-25T12:06
https://ria.ru/20200525/1571942509.html
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
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РИА Новости

Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости

11:40 25.05.2020 (обновлено: 12:06 25.05.2020)
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© AP Photo / Evan AgostiniМодель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкая актриса и бывшая супермодель Хайди Клум в интервью The Sun раскрыла секрет своей молодости.
Клум призналась, что каждый день умывает лицо недорогим детским шампунем.

"Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное", — объяснила актриса.

Кроме этого, детский шампунь хорошо увлажняет кожу и не наносит вред глазам, добавила она.
Знаменитость отметила, что старается не использовать много косметики и обычно тратит на макияж не более 15 минут в день.
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Хайди КлумВ мире
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