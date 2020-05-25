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Прокуратура проведет проверку после хлопка газа в Казани
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РИА Новости

Прокуратура проведет проверку после хлопка газа в Казани

11:38 25.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Татарстана проверит, как эксплуатировали и обслуживали газовое оборудование в многоквартирном доме в Казани, где произошел хлопок газа, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Хлопок газа произошел в 6.40 утра в понедельник в квартире на пятом этаже в многоквартирном доме №19 по улице Волгоградская в Казани, обошлось без возгорания. Пострадала хозяйка квартиры, остальных жильцов эвакуировали и разместили в школе.
Прокуратура Татарстана сообщает, что ведомство после ЧП организовало проверку по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова.
"На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - информирует татарстанская прокуратура.
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Вчера, 10:55
Жильцов дома в Казани, эвакуированных после хлопка, разместили в школе
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Илдус НафиковКазаньПроисшествия
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