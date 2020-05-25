Прокуратура проведет проверку после хлопка газа в Казани

Хлопок газа произошел в 6.40 утра в понедельник в квартире на пятом этаже в многоквартирном доме №19 по улице Волгоградская в Казани, обошлось без возгорания. Пострадала хозяйка квартиры, остальных жильцов эвакуировали и разместили в школе.