В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 46

"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у мужчины 74 лет, который умер от туберкулёза, это заболевание стало основной причиной смерти. Кроме того, установлены причины смерти троих пациентов с COVID-19, скончавшихся накануне, вошедших в статистику 24 мая: женщина 82 лет умерла от COVID-19, а мужчина 84 лет и женщины 68 лет от тяжёлых сопутствующих онкологических заболеваний, которые стали основной причиной их смерти", — рассказали в ведомстве.