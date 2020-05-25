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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:38
https://ria.ru/20200525/1571942359.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 46
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 46

11:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Смерть еще одного пациента с COVID-19 зарегистрирована в Пермском крае, мужчина страдал от туберкулеза, это заболевание стало основной причиной смерти, общее количество умерших достигло 46, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у мужчины 74 лет, который умер от туберкулёза, это заболевание стало основной причиной смерти. Кроме того, установлены причины смерти троих пациентов с COVID-19, скончавшихся накануне, вошедших в статистику 24 мая: женщина 82 лет умерла от COVID-19, а мужчина 84 лет и женщины 68 лет от тяжёлых сопутствующих онкологических заболеваний, которые стали основной причиной их смерти", — рассказали в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, в том числе 43 — за последние сутки, выздоровели 692 человека, 46 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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