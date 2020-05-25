В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 46

ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Смерть еще одного пациента с COVID-19 зарегистрирована в Пермском крае, мужчина страдал от туберкулеза, это заболевание стало основной причиной смерти, общее количество умерших достигло 46, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у мужчины 74 лет, который умер от туберкулёза, это заболевание стало основной причиной смерти. Кроме того, установлены причины смерти троих пациентов с COVID-19, скончавшихся накануне, вошедших в статистику 24 мая: женщина 82 лет умерла от COVID-19, а мужчина 84 лет и женщины 68 лет от тяжёлых сопутствующих онкологических заболеваний, которые стали основной причиной их смерти", — рассказали в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, в том числе 43 — за последние сутки, выздоровели 692 человека, 46 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.