В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом

"В Марковском муниципальном образовании Иркутского района в общежитии для рабочих заболело около 100 человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси", - говорится в сообщении.