В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом

ИРКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Около 100 вахтовиков, проживающих в общежитии и работающих в Иркутске на стройке, заболели COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
Число выявленных инфицированных COVID-19 за сутки в Иркутской области увеличилось на 112 человек, половина из них - вахтовики.
"В Марковском муниципальном образовании Иркутского района в общежитии для рабочих заболело около 100 человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии на территории Приангарья зарегистрировано 1306 случаев COVID-19, выздоровели 239 человек, скончались 17.
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области вырос за неделю с 31,1 до 53,5 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.