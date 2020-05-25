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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:38
https://ria.ru/20200525/1571942311.html
В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40805/67/408056772_0:243:3104:1989_1036x0_80_0_0_8f96e83ae36969ff7e226ec77cc91e7a.jpg
РИА Новости

В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом

11:38 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкПанорама Иркутска
Панорама Иркутска
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Панорама Иркутска. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Около 100 вахтовиков, проживающих в общежитии и работающих в Иркутске на стройке, заболели COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
Число выявленных инфицированных COVID-19 за сутки в Иркутской области увеличилось на 112 человек, половина из них - вахтовики.
"В Марковском муниципальном образовании Иркутского района в общежитии для рабочих заболело около 100 человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии на территории Приангарья зарегистрировано 1306 случаев COVID-19, выздоровели 239 человек, скончались 17.
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области вырос за неделю с 31,1 до 53,5 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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