Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выбраться из квартиры во время пожара пятилетней девочке и ее матери помогли сотрудники ДПС в городе Комсомольске Ивановской области.
Дым над жилым домом лейтенанты полиции Павел Бизяев и Сергей Ковригин заметили во время патрулирования. Второй этаж был охвачен пламенем. На третьем этаже женщина с ребенком просила о помощи. Прямо под ними горел огонь, и выйти из квартиры жильцы не могли.
Полицейские приставили к стене дома лестницу, по ней Сергей Ковригин поднялся к окну третьего этажа и, взяв пятилетнюю девочку на руки, осторожно спустился вниз. Павел Бизяев помог выбраться из квартиры матери ребенка.
"Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников Госавтоинспекции спасенные не пострадали", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.