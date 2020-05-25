Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-25T13:43
https://ria.ru/20200525/1571942182.html
Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571941813_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_6ff7efe6175f2084390ffdfd0a97e208.png
РИА Новости
Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выбраться из квартиры во время пожара пятилетней девочке и ее матери помогли сотрудники ДПС в городе Комсомольске Ивановской области.
2020-05-25T11:40
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76733223&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571941813_0:0:1920:1080_1200x0_80_0_0_8028514d9e6a78d3d4fb5f7a71ceb0f7.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571941813_240:0:1680:1080_1200x0_80_0_0_a39225163d4789b9a6f181a505976ada.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571941813_420:0:1500:1080_1200x0_80_0_0_f8a146538bb4c4b7fcb824375388e464.png
PT1M43S

Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания

11:40 25.05.2020 (обновлено: 13:43 25.05.2020)
743
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выбраться из квартиры во время пожара пятилетней девочке и ее матери помогли сотрудники ДПС в городе Комсомольске Ивановской области.
Дым над жилым домом лейтенанты полиции Павел Бизяев и Сергей Ковригин заметили во время патрулирования. Второй этаж был охвачен пламенем. На третьем этаже женщина с ребенком просила о помощи. Прямо под ними горел огонь, и выйти из квартиры жильцы не могли.
Полицейские приставили к стене дома лестницу, по ней Сергей Ковригин поднялся к окну третьего этажа и, взяв пятилетнюю девочку на руки, осторожно спустился вниз. Павел Бизяев помог выбраться из квартиры матери ребенка.
"Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников Госавтоинспекции спасенные не пострадали", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
10800012
Обсудить 3
Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ивановская область
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
Актриса Людмила Поргина
Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Запахло убийством. В воздухе образуется все больше яда
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
Ядерные бомбы B61
"Ближе некуда": в какую страну США хотят перевезти свой ядерный арсенал
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Употребление алкоголя
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Лента новостейМолния