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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:34
https://ria.ru/20200525/1571941952.html
Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже

11:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Работники воронежского вагоноремонтного завода, где произошла вспышка COVID-19, переносят заболевание легко или вообще не имеют симптомов, сообщила РИА Новости начальник Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Лариса Привалова.
"Там сейчас ужесточены противоэпидемические мероприятия, там сейчас дезинфекция тотальная проводится, купили обеззараживатели воздуха. У них строжайший масочный режим, температура на входном контроле каждые четыре часа. То есть мероприятия по локализации и недопущению распространения (инфекции) там проводятся серьезные", - сказала собеседница агентства.
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По словам Приваловой, на предприятии, где работают более 2 тысяч человек, сперва обратился с признаками инфекции за медицинской помощью работник, затем стали обследовать контактировавших с ним.
"Было обследовано большое количество. Вот, соответственно, и были выявлены случаи. Не было ни температуры, ни признаков ОРВИ. Там случаи в основном - бессимптомные, либо легкое течение, там серьезных нет. Было в начале мая, сейчас уже практически новых случаев нет", - пояснила собеседница агентства.
Количество заболевших она не уточнила. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги не смогли прокомментировать произошедшее.
Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики компании KDV в Рамонском районе Воронежской области.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1518 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1010 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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