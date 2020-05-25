Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Работники воронежского вагоноремонтного завода, где произошла вспышка Работники воронежского вагоноремонтного завода, где произошла вспышка COVID-19 , переносят заболевание легко или вообще не имеют симптомов, сообщила РИА Новости начальник Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Лариса Привалова.

"Там сейчас ужесточены противоэпидемические мероприятия, там сейчас дезинфекция тотальная проводится, купили обеззараживатели воздуха. У них строжайший масочный режим, температура на входном контроле каждые четыре часа. То есть мероприятия по локализации и недопущению распространения (инфекции) там проводятся серьезные", - сказала собеседница агентства.

По словам Приваловой, на предприятии, где работают более 2 тысяч человек, сперва обратился с признаками инфекции за медицинской помощью работник, затем стали обследовать контактировавших с ним.

"Было обследовано большое количество. Вот, соответственно, и были выявлены случаи. Не было ни температуры, ни признаков ОРВИ. Там случаи в основном - бессимптомные, либо легкое течение, там серьезных нет. Было в начале мая, сейчас уже практически новых случаев нет", - пояснила собеседница агентства.

Количество заболевших она не уточнила. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги не смогли прокомментировать произошедшее.

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