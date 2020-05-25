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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:34
https://ria.ru/20200525/1571941856.html
В Магаданской области продлили режим самоизоляции до 8 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Магаданской области продлили режим самоизоляции до 8 июня

11:34 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врачи. Архивное фото
МАГАДАН, 25 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Режим самоизоляции и обязательного ношения масок в Магаданской области продлили до 8 июня, тогда как раньше он был установлен до 25 мая, сообщает в понедельник правительство региона.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 228 человек, трое умерли, 146 вылечились. За прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ было ниже пороговых значений во всех возрастных группах, вместе с тем зарегистрирован 21 случай внебольничной пневмонии – 85% заболеваемости пришлось на Магадан – и превышает более чем на 66% многолетний наблюдаемый уровень. Госпитализировано 19 человек, среди заболевших у 9 диагностирована коронавирусная инфекция.
"Письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области предложено продлить действие ограничительных мероприятий, установленных постановлением "О внесении изменений в постановление правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп" до 08 июня 2020 года, в связи с чем действие соответствующих запретов продлевается до 8 июня включительно", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в проекте предлагается изменить режим самоизоляции на рекомендательный, включить нормы об обязательной самоизоляции для всех прибывших на территорию Магаданской области, за исключением приехавших по приглашению работодателя.
"За прошедшую неделю коэффициент распространения COVID-19, один из определяющих показателей, в области достигал 3,3 при норме для первого этапа снятия ограничительных мероприятий не более одного. Средний недельный прирост заболеваемости у нас составил три-четыре при необходимых 2%. В соответствии с этими показателями в Магаданской области продолжает действовать первый этап снятия ограничительных мероприятий", – цитирует правительство Колымы руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светланау Корсунскую.
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Дополняется, что в Магадан на этой неделе начнутся поставки дополнительного оборудования, в том числе пульсоксиметры и аппараты ИВЛ, что позволит усилить техническое оснащение системы здравоохранения региона.
"Технически мы готовы, дальше все зависит от организации работы. Режим контроля, уровень тестирования позволяет управлять ситуацией, но расслабляться нельзя, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации", – цитирует правительство региона губернатора Сергея Носова.
Уточняется, что в ближайшие две недели на Колыме будут готовить к работе заведения общепита. В процессе должны быть учтены и требования Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МагаданМагаданская областьОбщество
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