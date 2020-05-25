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2020-05-25T13:25
https://ria.ru/20200525/1571941744.html
Уровень безработицы в Москве достиг 1,7%, заявил заммэра
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РИА Новости

Уровень безработицы в Москве достиг 1,7%, заявил заммэра

11:33 25.05.2020 (обновлено: 13:25 25.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Центр занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве составляет 1,7% и растет, на бирже труда стоит 130 тысяч человек, это очень низкий показатель, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если брать абсолютные цифры – безработица растет. У нас было около 30 тысяч официально зарегистрированных безработных, а сейчас уже 130 тысяч. Но если посмотреть на долю зарегистрированной безработицы, она составляет 1,7%. Это очень низкий показатель", - сказал Ефимов.
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По его словам, сейчас в Москве существенно упрощен порядок регистрации на бирже труда, выплата безработным составляет 19,5 тысячи рублей.
"Из 100 тысяч человек, которые недавно встали на учет, только 30 тысяч – это москвичи, недавно лишившиеся работы, а 70 тысяч – это те, кто и раньше не имели работы, но не стояли на учете, а теперь пошли и зарегистрировались. Выплата выросла, и многие решили, что теперь имеет смысл за ней обратиться", - отметил заммэра.
Ефимов отметил, что согласно данным по балансу открытых вакансий и размещенных резюме, например, на HH.ru, уровень напряженности растет. "Пропорция количества вакансий и резюме меняется - вакансий становится меньше, а резюме становится чуть больше, но пока не критично", - добавил заммэра.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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