Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. "Роскосмос" не позволит Соединенным Штатам приватизировать Луну, заявил в понедельник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В начале апреля Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. "Роскосмос" тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противоречит международному праву", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он напомнил, что на 2021 год запланирована отправка к Луне первой российской автоматической миссии. Россия, тогда еще СССР, последний раз отправляла аппарат к Луне в 1976 году.
Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом. Позднее
НАСА пригласило "Роскосмос" присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.