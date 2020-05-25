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РИА Наука
2020-05-25T12:01
https://ria.ru/20200525/1571941359.html
Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин
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РИА Новости

Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин

11:31 25.05.2020 (обновлено: 12:01 25.05.2020)
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© REUTERS / Shamil ZhumatovСуперлуние в Москве. 7 мая 2020
Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. "Роскосмос" не позволит Соединенным Штатам приватизировать Луну, заявил в понедельник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В начале апреля Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. "Роскосмос" тогда назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противоречит международному праву", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что на 2021 год запланирована отправка к Луне первой российской автоматической миссии. Россия, тогда еще СССР, последний раз отправляла аппарат к Луне в 1976 году.
В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом. Позднее
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