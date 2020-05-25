Мишустин призвал работать на перспективу, несмотря на ситуацию с COVID-19

"Последние несколько месяцев мы активно принимали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и поддержке граждан, бизнеса, экономики. Вместе с тем, какой бы сложной ни была текущая ситуация, нам необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, использовать для этого все существующие возможности и находить новые, продолжать строить современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые предприятия", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.