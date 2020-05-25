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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:30
https://ria.ru/20200525/1571941253.html
Мишустин призвал работать на перспективу, несмотря на ситуацию с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778521_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_2235e254bdec05488a6f3a916c91cda0.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал работать на перспективу, несмотря на ситуацию с COVID-19

11:30 25.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости работать на перспективу, несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, продолжать строительство современных объектов социальной инфраструктуры, при этом сведя бюрократические процедуры к минимуму.
"Последние несколько месяцев мы активно принимали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и поддержке граждан, бизнеса, экономики. Вместе с тем, какой бы сложной ни была текущая ситуация, нам необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, использовать для этого все существующие возможности и находить новые, продолжать строить современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые предприятия", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он подчеркнул, что "когда речь идет о благополучии, здоровье и, тем более, жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму". Поэтому правительство вносит изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, продолжил премьер.
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"Именно она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов. Я подписал соответствующее постановление правительства. Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные и иногда просто излишние согласования. Необходимые решения в текущем году будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", - сообщил Мишустин.
Он пояснил, что это позволит сократить сроки строительства и быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты, которые особенно нужны людям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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