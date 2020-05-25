Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T11:29
https://ria.ru/20200525/1571941215.html
Израильские военные открыли огонь по двум напавшим на них палестинцам
https://cdn25.img.ria.ru/images/152052/75/1520527526_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f51c1a971a91be4c7f2591ca0bb8d3f0.jpg
РИА Новости

Израильские военные открыли огонь по двум напавшим на них палестинцам

11:29 25.05.2020
636
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Двое палестинцев пытались ударить ножом израильского военнослужащего около поселения Амихай к востоку от города Рамаллах и были остановлены открытым огнем, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Получено сообщение о попытке ножевой атаки в районе поселения Амихай, к востоку от Рамаллаха. Двое подозреваемых пытались атаковать военнослужащих ЦАХАЛ, действовавших в этом районе. В ответ войска открыли огонь по подозреваемым", - говорится в сообщении пресс-службы.
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
21 мая, 18:01
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Никто из израильтян не пострадал, сообщают военные. Двое палестинцев, судя по всему, были ранены, но сумели скрыться с места происшествия, сообщает 13 канал израильского телевидения.
5001945
Обсудить 1
Армия обороны ИзраиляРамаллахВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
На Урале угнавшего три автобуса экс-кондуктора приговорили к колонии
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Сотрудники ДПС спасли маму с маленькой дочкой из горящего здания
Сотрудники ДПС спасли женщину с маленьким ребенком из горящего здания
Глиняная табличка
Мальчик нашел на юге Израиля глиняную табличку бронзового века
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
Актриса Людмила Поргина
Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье
Наручники
В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии
Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Вид города Триполи, Ливия
СМИ: в Ливию прибыли более 300 сирийских наемников из Турции
Бразилия
Бразильские военные в отставке обвинили судей ВС в кризисе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Лента новостейМолния