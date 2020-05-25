Израильские военные открыли огонь по двум напавшим на них палестинцам

Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль

Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль

Никто из израильтян не пострадал, сообщают военные. Двое палестинцев, судя по всему, были ранены, но сумели скрыться с места происшествия, сообщает 13 канал израильского телевидения.