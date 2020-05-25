Израильские военные открыли огонь по двум напавшим на них палестинцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Двое палестинцев пытались ударить ножом израильского военнослужащего около поселения Амихай к востоку от города Рамаллах и были остановлены открытым огнем, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Получено сообщение о попытке ножевой атаки в районе поселения Амихай, к востоку от Рамаллаха. Двое подозреваемых пытались атаковать военнослужащих ЦАХАЛ, действовавших в этом районе. В ответ войска открыли огонь по подозреваемым", - говорится в сообщении пресс-службы.
Никто из израильтян не пострадал, сообщают военные. Двое палестинцев, судя по всему, были ранены, но сумели скрыться с места происшествия, сообщает 13 канал израильского телевидения.